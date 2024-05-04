آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت مراسلة الجزيرة، إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل فورية والإطاحة برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب المراسلة، فإن إسرائيل تشهد موجة من المظاهرات للمطالبة بصفقة تبادل والتوجه لانتخابات مبكرة في نحو 70 موقعا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن الوزير بمجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس قوله، إنه لم يتم تلقي الرد رسميا بعد على الصفقة المقترحة، موضحا أن مجلس الحرب سيناقش الرد حال وصوله.

وجدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تبرئة إسرائيل من عرقلة صفقة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها منذ أشهر عدة بوساطة قطرية مصرية أمريكية، مكررا اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعرقلة الصفقة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر مؤخرا.

وأضافت أن الحركة وقوى المقاومة عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين إلى شمال القطاع.