شكري ونظيرته الإندونيسية يبحثان آلية عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

التقي وزير الخارجية سامح شكري، بالسيدة "ريتنو مارسودي" وزيرة خارجية إندونيسيا، اليوم السبت، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا.

وفي تصريح صحفي للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلي أن اللقاء ركز بصورة كبيرة على متابعة عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، حيث أبدا الوزيران اهتماما كبيرا باستعادة زخم اللجنة والتواصل مع العواصم المؤثرة، ووضع خطة تحركات واضحة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.

وذكر أبو زيد أن المباحثات تطرقت إلي الحرب الجارية في غزة، حيث أعرب شكري لنظيرته الإندونيسية عن التقدير المصري للموقف الإندونيسي الداعم للقضية الفلسطينية في الأطر والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وللمُساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الإندونيسي، والتي توالت ولم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

اتصالاً بما سبق، استعرض شكري الجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشدداً في هذا السياق على وجوب التزام إسرائيل بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الصدد، ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد شكري على أن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نشهده أمر غير مقبول، مستنكراً في الوقت ذاته ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع تلك الأزمة، ومشيراً إلي تعنت الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ دخول المساعدات العاجلة إلي القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع.

وفي نهاية تصريحاته، نوه المتحدث الرسمي إلى قيام الوزيرين بتبادل التقييمات والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وكذلك الاتفاق على الحفاظ على وتيرة التواصل والتشاور للدفع قدما بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف الثنائية حيال القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.