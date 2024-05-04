بالصور.. محافظ أسيوط يزور مطرانيتى ديروط والقوصية للتهنئة بعيد القيامة



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، مطرانيتى ديروط والقوصية للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط وصنبو وتوابعها، ولنيافة الأنبا توماس مطران ايبارشية القوصية وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة ديروط، وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران ايبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية، ثم زار مطرانية مار يوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الارثوذكس، وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران ايبارشية القوصية ولقيادات وشعب المطرانية، وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة وشباب الكنيسة الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود .

وقال محافظ أسيوط، إن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها في البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بحجم الإنجازات التي تمت ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فيما عبر الأنبا برسوم والانبا توماس، عن سعادتهما لحرص المحافظ على الحضور لتقديم التهنئة لشعب الكنيسة ورغبته في مشاركتهما الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.