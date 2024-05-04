بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة "ميني باص" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أسيوط.

تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية والفحص انقلاب سيارة ميني باص، وإصابة: "عائشه.م" 32 عامًا، و"جنا.ع" 7 أعوام، "رؤي.ع" 55 عامًا، و"مینا.م" 40 عامًا، و"أحمد.ف " 30 عامًا، و"أحلام.ا" 50 عامًا، و"مني.ف" 40 عامًا، و"عمر.س" 36 عامًا، و"هويدا. ن"37 عامًا، و"أم كلثوم.ا" 46 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.