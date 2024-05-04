أمطار غزيرة في سنغافورة وتحذيرات من حدوث فيضانات في عدة مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة (د ب أ)

أدت الأمطار الغزيرة إلى صدور تحذيرات من الفيضانات لأجزاء كبيرة من سنغافورة اليوم السبت، وتسببت في تأخيرات في مطار شانجي وفي بطولة "ليف جولف" في سنتوسا.

وفي حوالي الساعة 1035 صباحا بالتوقيت المحلي، نشر مجلس المرافق العامة، المسؤول عن إدارة وتنظيم الخدمات المائية في سنغافورة، تنبيها يختص بالفيضانات على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) جاء فيه أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على "العديد من مناطق سنغافورة" من الساعة 1035 صباحا إلى 1120 صباحا، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وكان هذا هو الأحدث في سلسلة من المنشورات التي بدأت في الساعة 6.27 صباحا لتنبيه الجمهور بشأن الطقس العاصف.

كما حث المجلس الجمهور على تجنب طرق معينة بسبب الأمطار الغزيرة، وأصدر تنبيهات من الفيضانات المفاجئة لعدة مناطق.

وقال المجلس في بيان إنه تم تسجيل أمطار غزيرة اليوم السبت في غربى سنغافورة من الساعة 0730 صباحا إلى 0130 مساء. وأضاف أن هذه الكمية تعادل 65% من متوسط هطول الأمطار الشهري في سنغافورة في مايو، وهي في أعلى بنسبة 3% من الحد الأقصى لسجلات هطول الأمطار اليومية منذ عام 1978.