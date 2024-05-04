فحص وعلاج 1536 مواطنًا في العاشر من رمضان ضمن مبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة لأهالي المجاورة السادسة والأربعين التابعة للإدارة الصحية في مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً بالأماكن النائية.

وقال وكيل الصحة بالشرقية، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت،:" إن القافلة الطبية العلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية".

وأوضح أن القافلة اشتملت على 11 عيادة تضم 10 تخصصات طبية: الباطنة - الجراحة العامة - العظام - الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم أسرة - الأنف والأذن والحنجرة - الرمد - الأسنان، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال، وذلك لخدمة أهالي المنطقة، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

أشار مسعود، إلى أن القافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني على ألف و536 مريضًا من أهالي المنطقة، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فيما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.