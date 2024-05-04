استشهدوا بعملية دير الغصون.. المقاومة تنعي 4 من قادتها في الضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، 4 من مقاوميها وقادتها بالضفة استشهدوا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة، إن عملية دير الغصون -التي بدأت منتصف الليلة الماضية- تعد من أكثر العمليات تعقيدا في الضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، حيث واجه جيش الاحتلال مقاومة شرسة لساعات طويلة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم فجر السبت، بلدة دير الغصون شمال طولكرم شمالي الضفة الغربية، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وحاصرت القوات الإسرائيلية أحد المنازل ودفعت بتعزيزات إضافية، بينما جرت اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعناصر مسلحة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستهدفون منفذون لعملية عسكرية في نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف "أنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر وطلبت عبر مكبرات الصوت بتسليم شبان أنفسهم، بينما قامت جرافات للاحتلال بتحطيم جدران المنزل، الذي يقطنه مدنيون بينهم أطفال.