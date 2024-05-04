بلينكن يحذر مجدداً من هجوم إسرائيلي على رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مجددا من شن هجوم إسرائيلي واسع على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

وقال بلينكن أمام منتدى “سيدونا” التابع لمعهد “ماكين” في ولاية أريزونا “في غياب مثل تلك الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية واسعة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول”، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم السبت.

وتابع بلينكن أنه “بينما تعهد المسؤولون الإسرائيليون، مرارا بدخول رفح، معللين ذلك بالحاجة إلى القضاء على ما تبقى من قوات حماس في المدنية التي تقع أقصى جنوب قطاع غزة، فإن هناك طرقا أفضل للقيام بما يتعين على إسرائيل القيام به، فيما يتعلق بالتعامل مع ما تبقى من مشكلة حماس”.

وكان بلينكن قد ذكر يوم الأربعاء الماضي أنه لم يطلع بعد على خطة لهجوم إسرائيل المقرر على مدينة رفح تضمن حماية المدنيين، وأكد مجددا أن واشنطن لا يمكنها تأييد مثل هذا الهجوم.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) عن بلينكن قوله للصحفيين: “لا نستطيع تأييد، ولن نؤيد، عملية عسكرية واسعة في رفح في ظل عدم وجود خطة عملية توفر ضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، ومن جانبنا لم نر مثل هذه الخطة”.