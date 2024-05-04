تمكّنت دورية من مخابرات الجيش من خلال كمين محكم في دورس- مدخل بعلب، من توقيف اللبنانيين (م. ع.ط.) الملقب بـ"الجربوع" و(ع. ج.ط.) إضافة الى (م.ع.) فلسطيني الجنسية، وذلك بجرم سرقة وسلب وضبط كمية من الممنوعات وحشيشة الكيف، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش أوقف 3 أشخاص في دورس بجرم سرقة وسلب وضبط كمية من الممنوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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