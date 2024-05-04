مصدر قيادي في "حماس" للجزيرة: الاحتلال يُعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب

أفاد مصدر قيادي في حركة "حماس" قناة "الجزيرة"، بأنّ "الاحتلال يُعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب"، في وقت تتواجد فيه الحركة في القاهرة لمناقشة آخر المقترحات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ولفت المصدر إلى أنّ "الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه دون ربط ذلك بإنهاء العدوان"، موضحًا أنّ "الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة".

وقال: "العدو يتحمّل المسؤولية الكاملة بإصراره على دخول رفح بدل وقف العدوان والانسحاب الشامل"، مشيرًا إلى أنّ "معلوماتنا تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شخصيا يعرقل الوصول إلى اتفاق لحسابات شخصية".