لابيد: على نتانياهو إرسال وفد التفاوض للقاهرة اليوم بدلًا من الرسائل السخيفة

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على أنّه "بدلًا من الرسائل السخيفة، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة اليوم"، وذلك لمناقشة مسألة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، في وقت يتواجد فيه وفد من حركة "حماس" في القاهرة، فيما تؤكد الحركة أنها تتعامل بإيجابية مع المقترح.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، ضد حكومة نتانياهو ومن أجل المطالبة بصفقة تبادل أسرى فوريّة مع حركة "حماس".

وتستمر هذه التظاهرات في وقت تخرج فيه التصريحات السلبية من نتانياهو التي يصرّ فيها على مواصلة الحرب وتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وسط تحذيرات دولية.

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى قبل وصول رد "حماس" حول المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.