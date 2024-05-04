انفجار باكستاني يودي بحياة 3 أشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع انفجار بالقرب من منطقة «طريق سلطان إبراهيم خان»، في بلدة «خوزدار» الباكستانية، تسبب في مقتل 3 أشخاص بينهم رئيس «نادي خوزدار» للصحافة، وإصابة 8 آخرين.

ووقع الانفجار، بالقرب من سيارة الصحفي محمد صديق، عندما كان يعبر الطريق متوجها إلى جامعة «خوزدار» حيث لقي حتفه على الفور.

وتم نقل جثمان الصحفي والمصابين إلى مستشفى قريب، حيث توفي اثنان منهم، متأثرين بإصابتيهما، خلال الإسعافات الأولية.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على الصحفي محمد صديق، قبل بضعة أشهر، لكنه نجا من الهجوم، وتردد أن الانفجار كان نتيجة لقنبلة، يتم التحكم فيها عن بعد.