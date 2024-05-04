شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: اتهامنا بتلقي رشوة أوروبية لإبقاء النازحين باطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة.

وقال المكتب الاعلامي لميقاتي، في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام «أمس، إنه منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تشن حملة

سياسية وإعلامية تحت عنوان أن «الاتحاد الاوروبي يقدم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه».

ووفق البيان ، «يشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز» ، مشيرا إلى أن «بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعا وطنيا ورؤية موحدة لحله».

وأضاف «إن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم إقرارها من الجانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات».

وقال: «أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، فهي مساعدة غير مشروطة للبنان».