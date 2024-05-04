شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. تعليمات عاجلة للمتضررين من ثوران بركان روانج والان نبدء بالتفاصيل

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ثوران بركان روانج

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أكثر من مئة بركان

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الدمام - شريف احمد - طالبت الرئاسة الإندونيسية من السكان المتضررين من أحدث ثوران بركاني لجبل روانج باتباع توجيهات الحكومةوتتعلق التوجيهات بنقل السكان من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران الجبل البركانينائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، قال إن الحكومة تنقل السكان المتضررين من موجات الثوران البركاني لجبل روانج حفاظا على سلامتهموتجري عملية نقل سكان المناطق القريبة من بركان جبل روانج في الوقت الراهن إلى مناطق أخرى آمنة بإقليم سولاويسي الشماليةوكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 14 مايو الجاريكما حذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من الجبل البركانى جراء ثورانهوتقع إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، على منطقة حزام الناروهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ- وبها أكثر من مئة بركان، بعضها ينشط بين الحين والآخروتنتشر عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة.