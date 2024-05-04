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شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. تعليمات عاجلة للمتضررين من ثوران بركان روانج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طالبت الرئاسة الإندونيسية من السكان المتضررين من أحدث ثوران بركاني لجبل روانج باتباع توجيهات الحكومة.
وتتعلق التوجيهات بنقل السكان من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران الجبل البركاني.
وتجري عملية نقل سكان المناطق القريبة من بركان جبل روانج في الوقت الراهن إلى مناطق أخرى آمنة بإقليم سولاويسي الشمالية.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 14 مايو الجاري.
كما حذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من الجبل البركانى جراء ثورانه.
وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ- وبها أكثر من مئة بركان، بعضها ينشط بين الحين والآخر.
وتنتشر عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة.
وتتعلق التوجيهات بنقل السكان من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران الجبل البركاني.
ثوران بركان روانجنائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، قال إن الحكومة تنقل السكان المتضررين من موجات الثوران البركاني لجبل روانج حفاظا على سلامتهم.
وتجري عملية نقل سكان المناطق القريبة من بركان جبل روانج في الوقت الراهن إلى مناطق أخرى آمنة بإقليم سولاويسي الشمالية.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 14 مايو الجاري.
كما حذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من الجبل البركانى جراء ثورانه.
أكثر من مئة بركانوتقع إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، على منطقة حزام النار.
وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ- وبها أكثر من مئة بركان، بعضها ينشط بين الحين والآخر.
وتنتشر عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة.