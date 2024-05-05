البرازيل.. تخصيص مروحيات لإجلاء العالقين جراء الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الإنقاذ المدني في ولاية «ريو جراندي دو سول» البرازيلية، إطلاق طائرات مروحية لإنقاذ الأشخاص العالقين والذين عزلتهم مياه الفيضانات من أعلى أسطح منازلهم، وذلك وفقا لما نقلته موقع "يورو نيوز".

وأدى سقوط الأمطار الغزيرة على الولاية الجنوبية إلى فيضانات عارمة راح ضحيتها ما لا يقل عن 56 شخصًا حتى الوقت الراهن، ونزوح أكثر أكثر من 30 ألف شخص للنزوح من منازلهم.

ونتج عن الفيضانات كذلك انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء والاتصالات، ما صعب من مهمة الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر.

وهذه هي رابع كارثة بيئية من نوعها تشهدها البرازيل خلال عام، في أعقاب الفيضانات التي ضربت البلاد في يوليو، وسبتمبر، ونوفمبر، 2023، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات بسببها 75 شخصا.

وغمرت مياه الأمطار عدة مدن، مسجلة منسوبا قياسيا، وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم. وفقا لوكالة الدفاع المدني، أكثر من 23 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم.

ووفقا للهيئة الجيولوجية البرازيلية: مستوى الفيضانات في الولاية تجاوز الحد الأقصى التاريخي المسجل في عام 1941، وفي بعض المدن الآخرى تجاوز أعلى مستويات مسجلة منذ بدء التسجيل قبل نحو 150 عاما.

وأفاد مشغلون بانقطاع الكهرباء والاتصالات والمياه في أنحاء الولاية. وفي ظل انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف أو الكهرباء، لم يتمكن السكان من التواصل مع أقاربهم في الولايات الأخرى.

وحلقت مروحيات بشكل متواصل فوق المدن، بينما انتظرت الأسر العالقة مع الأطفال عمليات الإنقاذ على أسطح المنازل.

دفن 9 مهاجرين أفارقة في مراسم علمانية في البرازيل





دفنت جثث تسعة مهاجرين أفارقة عثر عليهم على متن قارب قبالة الساحل الشمالي للبرازيل، خلال مراسم علمانية في مدينة بيليم.

تسعة مهاجرين أفارقة

تم تنظيم الحفل من قبل مجموعات مشاركة في انتشال الجثث، وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك الشرطة البرازيلية والبحرية ووكالات الدفاع المدني من بين تلك الجماعات.

وقالت السلطات إن طريقة الدفن ستسمح باستخراج الجثث لاحقا في حالة تحديد مكان عائلات المتوفين وترغب في نقل الجثث إلى بلدانهم الأصلية.

عثر صيادون برازيليون على 9 جثث يرجح أنها مهاجرين موريتانيين وماليين، في 13 أبريل/نيسان، على متن قارب على غير هدى.



