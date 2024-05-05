مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين من يحيي السنوار وسنشن قريبا هجوما في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن القوات الإسرائيلية كانت قريبة جدا من القضاء على زعيم حماس في غزة يحيى السنوار خلال العمليات الأخيرة، وفق روسيا اليوم.





وأضاف في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على القناة "12" الإسرائيلية أن السنوار هرب من ملجأ إلى ملجأ وكان قريبا من الوقوع في قبضة الجيش الإسرائيلي بفارق أيام قليلة.

وأشار هنغبي إلى أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح قريبة جدا، مؤكدا أن تعليمات رئيس الوزراء قد وجهت للجيش بتنفيذ العملية بناء على إجماع الوزراء.

وشدد على أن الموعد المحدد لبدء العملية تأجل بعد التصعيد الأخير مع إيران، لكنه العملية "ستبدأ قريبا جدا".

في سياق آخر، تحدث هنغبي عن الشعور بالتخبط العام وطالب الجمهور بالصبر، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي ليس في مأزق.

وكان المسؤول الإسرائيلي قد قدم لمجلس الوزراء خطة لتدمير قدرات حماس تقترح مدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر تليها فترة تصل إلى عام من "تعميق الإنجاز".

وأشار هنغبي إلى أن الأهداف الثلاثة الرئيسية لإسرائيل في هذه الحرب هي تهيئة الظروف لإعادة المختطفين وإضعاف قدرات حماس بشكل كبير، وضمان أن غزة لا تشكل تهديدا خطيرا للإسرائيليين مستقبلا.