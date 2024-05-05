حادث إطلاق نار يودي بحياة شخص ويُصيب 3 آخرين في ولاية نيويورك

ياسر رشاد - القاهرة - لقى شخص حتفه، فيما أصيب 4 آخرون جراء إطلاق للنار خلال حفل لأم حامل في نيويورك بالولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة “NBC New York” التلفزيونية، اليوم الأحد.

وذكرت القناة، أنه تم نقل رجل يبلغ من العمر 24 عامًا مُصابًا بطلق ناري في الصدر إلى مستشفى جامايكا، ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه.

وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين بطلقات نارية إلى مستشفى قريب.

وتُواصل الشرطة البحث عن مطلق النار. ولم تقدم أي معلومات حول الأسباب التي دفعته إلى إطلاق النار.

الآلاف يتظاهرون بشوارع نيويورك اعتراضًا على أحداث غزة



شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولًا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجًا على فض شرطة المدينة اعتصامًا طلابيًا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأمريكية .

واعلن المتظاهرون أن حملات الاعتقال في الجامعات الأميركية لن توقف الحراك الطلابي المستمر حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة .

وفي السياق ذاته، تستمر الاعتصامات الطلابية داخل الخيم في عديد الجامعات الأميركية ضمن حراك شبابي على مستوى الولايات المتحدة للضغط على صُناع القرار من أجل اتخاذ خطوات سريعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

القبض على 300 متظاهر داعم لفلسطين داخل جامعتين أمريكيتين



قال عمدة مدينة "نيويورك" الأمريكية إريك آدامز اليوم الأربعاء إن قوات الشرطة ألقت القبض على ما يقرب من 300 شخص في جامعتي "كولومبيا" و"سيتي كوليدج" خلال فض التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.

وقال آدامز، إن السلطات نفذت الاعتقالات للتمييز بين من هم طلاب بالفعل وبين من لم يكن من المفترض أن يكونوا داخل الحرم الجامعي، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه. بي.سي." الأمريكية.

وتابع إن أفرادا لا ينتمون إلى الجامعة قادوا التظاهرات، وأن الجامعات كانت بحاجة إلى مساعدة شرطة نيويورك لإخلاء الحرم الجامعي.

يشار إلى أن موجة من التظاهرات الداعمة لفلسطين تجتاح مختلف الجامعات الأمريكية، والتي حاول عدد منها وقف التظاهرات عبر اللجوء إلى قوات الشرطة، الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات واعتقالات داخل عدد منها.



