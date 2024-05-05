مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة شنّت غارتَين على حي السّلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلًا لعائلة بهلول. كما استهدفت بغارة جوّيّة منزلًا لعائلة الشاعر في الحي ذاته، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى".

ولفتت إلى أنّ "الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة شنّت غارةً على منطقة الزوايدة، وغارةً مماثلةً استهدفت أرضًا زراعيّة شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما طالت الغارات الإسرائيليّة موقعًا في حي الجنينة شرق رفح، ومنزلًا بجوار مسجد الفلاح بحي السّلام، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين".

وأفادت "وفا" بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي كان قد استهدف اللّيلة الماضية، وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث قُتلت أمّ وطفليها، واُصيب والدهما بجروح".