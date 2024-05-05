اخبار العالم

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا لانتخابات محلية في المكسيك

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت السلطات المكسيكية، عن "مقتل شخصين في ولاية تشياباس بجنوب البلاد في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات البلدية نجا من دون أن يُصاب بأذى".

ووفقا للادعاء العام، استهدف هجوم بإطلاق النار الجمعة خوان غوميز موراليس، وهو مرشح عن حزب "تشياباس يونيدوس" المحلي في بينيميريتو دي لاس أميريكاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 17 ألف نسمة على الحدود مع غواتيمالا.

وأحد الضحايا هو ابن المرشح. أما الآخَر فمرشح ايضا لعضوية المجلس البلدي، حسبما ذكر "تشياباس يونيدوس".

وقال زعيم الحزب، كونرادو سيفوينتس، إن "غوميز موراليس لم يصب بأذى ونقل إلى مكان آمن".

كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان في هجوم استهدف مرشحا لانتخابات محلية في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا