أعلنت السلطات المكسيكية، عن "مقتل شخصين في ولاية تشياباس بجنوب البلاد في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات البلدية نجا من دون أن يُصاب بأذى".
ووفقا للادعاء العام، استهدف هجوم بإطلاق النار الجمعة خوان غوميز موراليس، وهو مرشح عن حزب "تشياباس يونيدوس" المحلي في بينيميريتو دي لاس أميريكاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 17 ألف نسمة على الحدود مع غواتيمالا.
وأحد الضحايا هو ابن المرشح. أما الآخَر فمرشح ايضا لعضوية المجلس البلدي، حسبما ذكر "تشياباس يونيدوس".
وقال زعيم الحزب، كونرادو سيفوينتس، إن "غوميز موراليس لم يصب بأذى ونقل إلى مكان آمن".
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان في هجوم استهدف مرشحا لانتخابات محلية في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.