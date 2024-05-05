فرار 8 سجناء من سجن في هايتي ومقتل 4 بأيدي الشرطة أثناء محاولتهم الهروب

فرّ ثمانية سجناء من سجن في شمال ​هايتي​، فيما قُتل أربعة آخرون على أيدي الشّرطة أثناء محاولتهم القيام بذلك.

وأوضح المتحدّث باسم شرطة المقاطعة الشّماليّة الغربيّة في البلاد، ليونيل جوزف، في مؤتمر صحافي، أنّ "من بين الهاربين الثّمانية، قُبِض على ستّة"، لافتًا إلى أنّ الشّرطة تدخّلت في السّجن الواقع في منطقة بور-دو-بيه على السّاحل الشّمالي، وقتلت أربعة سجناء كانوا يحاولون الهروب من المجمّع. وذكر أنّ المعتقلين هربوا من زنزانة تضمّ 37 شخصًا.

ولملاحقة المعتقلين الفارين، طلبت السّلطات القضائيّة والشّرطيّة من سكان بور-دو-بيه ملازمة منازلهم.

مع الإشارة إلى أنّ منذ الهجمات الّتي شنّتها عصابات نهاية شباط الماضي والّتي أدّت إلى استقالة رئيس الوزراء، فرّ أكثر من 4600 معتقل من سجون هايتي، بحسب الأمم المتّحدة.