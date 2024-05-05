بوتين حضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو

حضر الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، ليلة السّبت- الأحد، شعائر قدّاس ​عيد الفصح​ المجيد في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، الّذي ترأسه بطريرك موسكو وعموم ​روسيا​ كيريل. وتبادل بوتين والبطريرك كيريل هدايا عيد الفصح.

ويستمرّ الاحتفال بعيد الفصح في روسيا طوال الأسبوع بعد 5 أيّار، ويُطلق عليه اسم "النور"، وتُقام في الكنائس صلوات احتفاليّة مع قدّاس كلّ يوم.

وكان قد هنّأ البطريرك كيريل، المؤمنين الأرثوذكس بمناسبة عيد الفصح المجيد، مشيرًا إلى أنّ الوعي بمحبّة الله "يعطي القوّة للتغلّب على أصعب الحالات النّفسيّة والظّروف الصّعبة"، لافتًا إلى أنّ "من خلال التجسّد والمعاناة والانتفاضة لمدّة ثلاثة أيّام، يجدّد المسيح المخلّص الطّبيعة البشريّة، وينقذنا من قوّة الخطيئة والموت، ويفتح أبواب المملكة السّماويّة للنّاس، ويظهر لنا الطّريق إلى الوحدة مع الخالق".