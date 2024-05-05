الدفاع الروسية أعلنت تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية".

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء أمس السبت، بأنه "عند نحو الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف، والتي تمت الموافقة عليها في واشنطن، في الآونة الأخيرة، لن تعيق روسيا من تحقيق نجاحات على طول خط الجبهة".