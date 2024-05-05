الناخبون في بنما يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يتوجه الناخبون في بنما اليوم، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، وكذلك لاختيار مئات المشرعين والمسؤولين المحليين.

ويحق لنحو ثلاثة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم، في ما يقرب من 7.500 مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البلاد لانتخاب الرئيس، و71 مقعدًا برلمانيًا وحوالي 800 منصب محلي.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الثمانية خوسيه جابريل كاريزو، من حزب الثورة الديمقراطية الحاكم، والرئيس السابق مارتين توريخوس والقنصل السابق في واشنطن ريكاردو لومبانا والوزير السابق لقناة بنما رومولو روكس.

وسوف يقرر الفائز بأغلبية بسيطة في اقتراع واحد، وسيتولى منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الأول من يوليو المقبل.