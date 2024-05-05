رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال لقائه نظيره الغامبي والمالي على هامش قمة التعاون الإسلامي في بانجول أننا "نحن في أوضاع اليوم، زادت قليلًا احتمالية وقف الحرب في غزة أكثر من السابق"، معتبراً أن "امکانیة وقف إطلاق النار في الحرب ضد غزة زادت مقارنة بالماضي بسبب المشاورات والجهود وضغوطات الرأي العام في الساحة الإقليمية والدولية على الکیان الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: امکانیة وقف إطلاق النار في غزة زادت بسبب المشاورات والجهود وضغوطات الرأي العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.