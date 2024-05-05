هل أوقفت وزارة الصحة التطعيم بلقاح إسترازينيكا بعد تقارير "الآثار المميتة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة إيقاف الوزارة التطعيم بلقاح أسترازينيكا، بعد نشر تقارير أجنبية عن رصد أعراض جانبية "مميتة" في بريطانيا.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، الأحد، إنه "لا توجد أي إجراءات مختلفة فيما يتعلق بنظام تلقي لقاحات كورونا المختلفة، ومن بينها لقاح أسترازينيكا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار اعتراف شركة أسترازينيكا، أمام المحكمة لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يكون سببا لآثار جانبية مميتة بسبب تجلط الدم، مخاوف واسعة بين جموع من تلقى اللقاح محلياً وعالمياً.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة "كوفيد-19" لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية، انخفضت نسبة تلقي اللقاحات بشكل عام، خاصة أن الدولة لم تعتد تشترط الحصول على اللقاح لدخول أراضيها.

وبشأن موقف استيراد لقاح أسترازينيكا، أوضح "عبدالغفار" أن "مصر لم تستورد لقاحات من فترة طويلة لكل الأنواع، لأن لدينا مخزونًا مناسبًا من اللقاحات المختلفة ولسنا بحاجة للاستيراد حالياً".

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها "المعيب".

ويعتقد محامو هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

واعترفت "AstraZeneca"، ومقرها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي، أن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب التجلط TTS".

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