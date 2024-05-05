وزير المالية الإسرائيلي يطالب بالإسراع في اجتياح رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بالتعجيل باجتياح مدينة رفح، وذلك مظاهرة لعائلات الجنود القتلى في قطاع غزة.

وتوجه سموتريتش، بالحديث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ووزير حكومة الحرب جادي آيزنكوت ووزير الدفاع يوآف جالانت، قائلًا إن "الجميع يريدون إعادة الأسرى لكن ليس بالاستسلام".

وأقام عائلات الجنود القتلى تظاهرات أمام مكتب نتنياهو في القدس طالبوه فيها بعدم الموافقة على عقد هدنة أو إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا سيلتقى بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث مسألة اجتياح رفح الأسبوع الجاري.