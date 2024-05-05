بينهما "ماء مُقطر".. تحذير رسمي من صنفين دوائيين بالأسواق (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من عقارين متداولين بالأسواق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

أولى تلك التحذيرات كانت في المنشور الدوري الذي أصدرته الهيئة وحمل رقم 26 لسنة 2024، حيث طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Purified Water" للتشغيلة رقم: 230319، من إنتاج شركة "Pharma pack".

وأرجعت الهيئة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

وتضاف "الماء المقطر" إلى مختلف أنواع الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، في هيئة مسحوق، بغرض الإذابة وعمل معلق.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيالت الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

كما أصدرت الهيئة خطاباً للتوعية حمل رقم 5 لسنة 2024، للتحذير من مستحضر "Bepanthen skin moisturizer cream"، للتشغيلة رقم: 88000688، ومن إنتاج شركة باير.

وأرجعت سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشى هيئة الدواء حتى الآن.

ولفتت الهيئة إلى الإجراءات التي ستتخذها بالمتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقالت إن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.