وجه رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، التحية، الى "طلاب الجامعات في أميركا وأوروبا والى كل من ساند غزة وفلسطين في كل تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني وخصوصاً في الأشهر السبعة الماضية، الكتاب، الشعراء، إلى الناشطين السياسيين والإعلاميين والى المتظاهرين في دول وعواصم العالم".
ووجه الحاج حسن، عبارات الادانة إلى "المدعين بحقوق الإنسان والحق في التعبير عن الرأي الذي يتوقف عند فلسطين، هؤلاء تحركوا عند قضية مهسا اميني (مهما كانت الأسباب) وجندوا لهذه القضية كل الجيوش الإلكترونية، أما ما يحصل في غزة وحسب تقرير للأمم المتحدة هناك أكثر من عشرة آلاف امرأة قتلن وذبحن في فلسطين لم تحرك الرأي العالمي مدعي حقوق المرأة واختفوا ومن ضمنهم لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: هناك من جنّد كل الجيوش الإلكترونية لقضية مهسا أميني لكنه لم يتحرك أمام ما يحصل في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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