العثور على مواطن بعد مرور 36 ساعة على فقدانه في بلدته برقا

عثرت فرق البحث والإنقاذ في الصليب الأحمر اللبناني، عند الثّالثة من فجر اليوم، على المواطن فريد جعجع في أحراج بلدته برقا، بعد مضي 36 ساعة على فقدانه، وقد تمّ نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك لتلقّي العلاج.
وكانت قد عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أمس، "صورة المفقود: فريد مخيبر جعجع (من مواليد عام 1939، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2024-05-03 منزله الكائن في بلدة برقا/ قضاء بعلبك، علمًا بأنّه يعاني من مرض الزهايمر".
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