- 1/3
- 2/3
- 3/3
أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّه "لو كان قراره لبنانيًّا من قال يومًا "لو كنت أعلم" في 2006، وسعى إلى تطبيق القرار 1701 الّذي وافق عليه في الحكومة، لما كنّا نسمع اليوم "لبنان لا يريد الحرب" وضرورة الالتزام بتطبيق الـ1701".
ولفتت في تصريح، إلى أنّ "مَن أهدر 18 عامًا لمنع قيامة الدّولة و33 عامًا لمنع تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، حمايةً لسلاحه وعلّة وجوده، ها هو يكاد يقول "لم أكن أعلم" أنّ حرب المساندة والمشاغلة الّتي أعلنتها ستطول، ولن تجلب سوى القتل والدّمار والانهيار، ولن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالدبلوماسيّة أم بالقوّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب: حرب المساندة لن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالدبلوماسية أم بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.