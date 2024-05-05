الصحة بغزة: إسرائيل ارتكبت 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 29 شهيدا و110 مصابين في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 29 شهيدا و110 مصابين في 24 ساعة". كذلك أعلنت الوزارة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,683 شهيدا و78,018 مصابا منذ 7 تشرين الأول".

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