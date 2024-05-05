نتانياهو: الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل". كذلك نقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن مكتب نتانياهو، أن "تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل تم بالإجماع في مجلس الوزراء".

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