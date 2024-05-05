القوات الروسية تستهدف مستودعا للوقود وورشا للمسيرات الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعا للوقود وورشا للمسيرات الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودع وقود تابع للمركز اللوجستي المشترك 218 التابع لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وورشا لإنتاج الصواريخ، وورشا للمسيرات الأوكرانية، كما استهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع".

وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وميخاييلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".

وأضاف البيان انه تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 118 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، شمال قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير بلدة أوتشيريتينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل، وتحسين الوضع التكتيكي وهزمت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرخانغيلسكوي ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 380 عسكريا، ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبتي قتال مشاة، بما في ذلك مركبة "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة".

ووفقا للبيان فإنه تم تدمير "مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "كارب" بولندي الصنع، ومدفع "إم102" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وحيدت القوة البشرية التابعة لها في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".