حزب الله: قصف مرابض مدفعيّة العدو وانتشارًا لجنوده وآلياته في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على مجزرة ميس الجبل

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 05-05-2024 مرابض مدفعيّة العدو وانتشارًا لجنوده وآلياته في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى أصابتها واندلاع النيران فيها.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأحد 05-05-2024 التجهيزات التجسّسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.