نبيل نقولا للسياسيين: إذا قبلتم بما يحاك ضد لبنان فانتم خونة وتستحقون الإعدام

رأى النائب السابق نبيل نقولا ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والطبقة القابضة على اعناق اللبنانيين كشفوا عن وجوههم الحقيقية وباعوا الوطن بأقل من ثلاثين من الفضة، وحققوا ما قاله يوما براخت "اذا لم نستطع تغيير الحكومات علينا تغيير الشعوب".

ولفت نقولا في بيان، الى ان "هذا ما حدث في الأمس القريب مع منظمة الإتحاد الأوروبي وبان الخيط الأسود من الأبيض وتحقق حلم الصهاينة، فبعد صلبهم للمسيح منذ ما يقارب الألفي سنة يصلب لبنان اليوم على أيديهم بدعم اميركي أوروبي عربي، وقرروا تهجير شعبه واستبداله بآخرين".

وتابع: "أقف اليوم لأقول لكم يا شعب لبنان اطردوا شياطين الهيكل من سياسيين محليين ومنظمات دولية داعمة لهم، حتى لو اضطررنا أن نأكل التراب، وأيها السياسيون لأي جهة انتميتم اذا قبلتم بما يحاك ضد شعب لبنان انتم خونة وتستحقون الإعدام رميا بالرصاص".

وختم: "يا جيش لبنان لم يبق لنا إلا هذه المؤسسة، افتحوا الحدود البحرية أمام النازحين وسهلوا سفرهم الى الدول المتآمرة عليكم. لبنان في خطر هبوا لمساعدته وقبل فوات الأوان".