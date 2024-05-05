النمسا تتعهد ببذل الجهود لتقريب منطقة دول غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، أهمية استمرار مشروع توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال "يجب أن يستمر مشروع توسيع الاتحاد الأوروبي الناجح"، وتعهد ببذل كافة الجهود الممكنة لتقريب منطقة دول غرب البلقان بسرعة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء تصريح وزير خارجية النمسا بمناسبة إحياء الذكرى العشرين لانضمام 10 دول من أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وهي التوسعة التي وصفها الوزير شالينبرج بأنها كانت بمثابة "فتح فصل جديد في قصة النجاح الاقتصادي والإنساني غير المسبوقة للتكامل الأوروبي".

واعتبر وزير خارجية النمسا، أن دول غرب البلقان الست، بمثابة "القطع المفقودة في الفسيفساء الأوروبية"، وأكد أن الاتحاد الأوروبي لن يكتمل بدون دول غرب البلقان، التي حثها على الاندماج تحت مظلة مبادرة "أصدقاء غرب البلقان"، التي أطلقتها النمسا كأداة تساعد دول غرب البلقان على الاندماج السريع والتكامل التدريجي مع الاتحاد الأوروبي.