إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي على طريق المحروسة الغربي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل المنيرة الحديثة بقرية المحروسة بالطريق الصحراوى الغربي.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.