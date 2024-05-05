حزب الله: استهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم وآخر في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 05-05-2024 مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة.‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 05-05-2024 مبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة.‏