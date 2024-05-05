معاريف: إطلاق نحو 65 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل وشمال الجولان

اشارت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية الى انه تم إطلاق نحو 65 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل وشمال الجولان المحتل. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية لسلاح المدفعية في الجولان السوري المحتل بصلية الصواريخ الأخيرة من لبنان. وفي السياق، تحدثت قناة "المنار" عن اندلاع حرائق تسببت بها عشرات الصواريخ التي انطلقت من لبنان واستهدفت قواعد الجيش الاسرائيلي العسكرية في الجولان السوري المحتل.

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