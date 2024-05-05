التوأم السيامي‬⁩ "عائشة وأكيزا" تصلان الرياض

وصل إلى السعودية ، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، التوأم السيامي الفلبيني عائشة وأكيزا وعائلتهما، تمهيداً لإجراء عملية فصلهما.

وكان سفير المملكة لدى الفلبين، هشام القحطاني، استقبل التوأم عائشة وأكيزا وعائلتهما، أمس، وذلك بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراء عملية فصل التوأم في المملكة.

واطمأن السفير على صحة الطفلتين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الملكية تأتي في إطار جهود مملكة الإنسانية الدولية، وتعزيزًا للعلاقات الصديقة المميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وقد أصبحت المملكة رائدة في مجال العمل الإنساني، داعياً أن تُكلل هذه العملية بالنجاح.