الملتقى اللبناني لصون الأسرة دان التحرش بالاطفال: لعدم التهاون بمعاقبة المسببين وتكثيف برامج التوعية

دان الملتقى اللبناني لصون الأسرة والقيم التحرش بالاطفال. وقال في بيان: "إننا في الملتقى اللبناني وبما نمثله من المرجعيات الروحية الرسمية في لبنان، ضمن مشروع صون الأسرة والمبادئ القيمية في لبنان، نعبر عن ادانتنا الشديدة للفعل المشين والخطير بحق أبنائنا الذين تم الاعتداء عليهم والتحرش بهم من قبل مجموعات فاقدة لأدنى معايير الإنسانية، اذ ان ما حصل من فعل جرمي شاذ هو مدان في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. وهو أمر لا يشبه اخلاقيات الطوائف اللبنانية وتاريخ عوائلها المصونة" .

واردف البيان "من هنا، نتطلع إلى الجهات الامنية اللبنانية بعدم التهاون بمعاقبة المباشرين والمسببين لهذه الفواحش والرذائل، وإجراء العقوبات اللازمة بحقهم دون أي تدخل سياسي للتخفيف من هول الجريمة".

ودعا وزارة الإعلام الى "اتخاذ الإجراءات الحازمة بشأن مراقبة الإعلام ومواكبة الجرائم الإلكترونية ومتابعتها من قبل المختصين بهذا الأمر". كذلك دعا إلى "تكثيف برامج التوعية في المدارس والثانويات وتنبيه الأهالي بضرورة أخذ دورها الفاعل على مستوى التربية الوالدية وتحذير الاولاد من الاستغراق في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على التيك توك الذي يلعب دورا خطيرا بجر الناڜئة إلى مخاطر جمة، ليس للاهل قدرة على تحملها" .

اعضاء الملتقى اللبناني :

1- المونسنيور الدكتور عبدو ابوكسم/ممثل البطريرك الماروني.

2- الشيخ الدكتور أسامة حداد/ممثل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية.

3- البروفيسور الشيخ محمد احمد حجازي /ممثل سماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

4- فضيلة الشيخ سامي عبد الخالق /ممثل سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز .