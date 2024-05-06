لدغه ثعبان أسود.. وفاة شاب أثناء دراس القمح في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم-حسين فتحي:

لفظ شاب عمره 22 عاما، أنفاسه الأخيرة في مستشفى إطسا المركزي بسبب لدغة ثعبان سام.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز اطسا، يفيد بوفاة "سلومه محمد سليمان" 22 عاما، مقيم بعزبة قلمشاة بسبب لدغة ثعبان أثناء درس محصول القمح.

التحريات الأولية لرجال مباحث مركز اطسا، كشفت أن الشاب كان يقوم بوضع حزم القمح بمكينة دراس القمح، وفجأة خرج ثعبان أسود اللون من بين إحدى حزم القمح ولدغ الشاب في فخذه الأيمن.

على الفور تم نقل الشاب لمستشفى اطسا المركزي إلا أنه توفى قبل أن يحصل على مصل الثعبان، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.