رغم الانتقادات الدولية.. نتنياهو: إسرائيل ستقف وحدها وتدافع عن نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل ستقف وحدها وتدافع عن نفسها وحدها إذا لزم الأمر، بالرغم من الانتقادات الدولية بسبب الحرب في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته بمناسبة ذكرى الهولوكوست اليوم الإثنين، إنه خلال الهولوكوست المروع، كان هناك قادة عالميون عظماء وقفوا موقف المتفرج، وبالتالي الدرس الأول من الهولوكوست إذا لم ندافع عن أنفسنا، فلن يدافع عنا أحد، إذا كنا لزاما علينا الوقوف وحدنا سنفعل ذلك.

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسببت الحرب العنيفة في درجة معينة من العزلة لإسرائيل في الآونة الأخيرة حتى لدى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منتظم إلى ادخال المزيد من المساعدات إلى المواطنين الذين يعانون في قطاع غزة.

كما حذر بايدن بشكل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، في إطار هجوم إسرائيلي متوقع، قبل نقل مئات الآلاف من النازحين داخليا تكتظ بهم المدينة إلى مكان آمن.