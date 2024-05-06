20 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال لـ11 منزلا برفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، 11 منزلا في رفح الفلسطينية منذ مساء أمس الأحد وحتى الآن، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأسفر القصف المتكرر من قوات الاحتلال على منازل رفح الفلسطينية عن سقوط 20 شهيدا وعشرات الإصابات حتى الآن.

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسببت الحرب العنيفة في درجة معينة من العزلة لإسرائيل في الآونة الأخيرة حتى لدى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منتظم إلى ادخال المزيد من المساعدات إلى المواطنين الذين يعانون في قطاع غزة.

كما حذر بايدن بشكل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، في إطار هجوم إسرائيلي متوقع، قبل نقل مئات الآلاف من النازحين داخليا تكتظ بهم المدينة إلى مكان آمن.