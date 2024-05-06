أمطار وزخات من البرد على مدن ومحافظات السعودية.. حالة الطقس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أمطار..تواجه العديد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية تقلبات جوية شديدة، حيث تستمر الأمطار الرعدية في التساقط مصحوبة برياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني تقريره عن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

درجات الحرارة اليوم في السعودية 27-10-1445/ 6-5-2024

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من محافظات ومدن السعودية اليوم الاثنين الموافق 27 شوال 1445هـ/ 6 مايو 2024 كالتالي:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 36 والصغرى 25.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 29 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 38 والصغرى 26.

درجة الحرارة في طريف العظمى 22 والصغرى 12.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 28 والصغرى 18.