قصف رفح..استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال فجر اليوم 213 من العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - قصف رفح.. قصف الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وأسفر القصف الوحشي عن استشهاد عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين الموافق 6 مايو، وإصابة آخرون.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فكانت آخر الأحداث في اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس.

وأفاد مراسلوا "وفا"، بأن 22 شهيدا بينهم ثمانية أطفال سقطوا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 11 منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحين أن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة، وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة، بحسب "وفا".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنًا من مخيم الدهيشة

وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مواطن من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبدالله نايف داوود سالم (34 عاما) بعد مداهمة منزله في المخيم.

ومن جانبها أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.