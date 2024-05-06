طقس شم النسيم.. أجواء معتدلة نهارا وسقوط أمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الإثنين، معتدلًا نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وبحسب توقعات الهيئة، فإنه من المزمع أن يكون طقس اليوم حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب الملاحة على شواطئ البحر المتوسط، كما أن سرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة، إذ أن ارتفاع الأمواج تكون من 2: 3 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

- القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16.

- الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16.

- مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15.

- سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20.

- قنا العظمى 32 درجة والصغرى 24.

- أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 24.