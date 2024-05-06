بعد القصف.. جيش الاحتلال بدأ في إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، في إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء صباح اليوم الإثنين، 11 منزلا في رفح الفلسطينية.

وأسفر القصف المتكرر من قوات الاحتلال على منازل رفح الفلسطينية عن سقوط 20 شهيدا وعشرات الإصابات حتى الآن.

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسببت الحرب العنيفة في درجة معينة من العزلة لإسرائيل في الآونة الأخيرة حتى لدى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منتظم إلى ادخال المزيد من المساعدات إلى المواطنين الذين يعانون في قطاع غزة.

كما حذر بايدن بشكل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، في إطار هجوم إسرائيلي متوقع، قبل نقل مئات الآلاف من النازحين داخليا تكتظ بهم المدينة إلى مكان آمن.