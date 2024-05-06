"نجلاء" تطلب خلع زوجها: "طلع لايف وهو بيضربني عشان يزود المشاهدات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت" نجلاء. ح"، 32 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها ، مبررة طلبها: "نزل فيا ضرب بالعكاز لزيادة نسبة المشاهدات على التيك توك".

تقول الزوجة فى دعواها التي حملت رقم 2437 لسنة 2023: تعرفت على زوجي "محمود. ع"، 36 سنة، مهندس كمبيوتر وأخيراً " تيك توكر"، بعد قصة حب دامت 3 سنوات كونه شقيق صديقتي المقربة، وبعد فترة تم الاتفاق على الزفاف وسط الأهل والأقارب وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية القريب من"بيت أهلي"، زواج دام عامين دون أطفال.

تكمل "نجلاء" حديثها لمصراوي قائلة: "وجدت الحب والحنية في بدايات الزواج، وبعد فترة مر زوجي بأزمة مالية وأغلق محله، وظل مقيم فى البيت والعمل عن طريق فتح لايفات "تيك توك"، والحصول على الأموال من تلك الطريقة وبالفعل تفرغ لها وحصل على مبالغ كبيرة عن طريق ما يقدمه عبر اللايفات".

تضيف الزوجة: زوجي يومياً يفكر في مقلب ويقوم بتجسيده على شاشة هاتفه خلال البث، لإقناع الناس بإرسال الأموال، ووصل الحال بأنه قام بخداع أصدقاءه بمقالب غريبة ومعظم الناس تجنبته، حتى خرج خلال بث وقال: "اليوم ماتت أمي" وتظاهر بالحزن والبكاء رغم موت والدته منذ 13 عام، فتركته يفعل ما يريد.

تواصل "نجلاء": دخل زوجى من باب المنزل وهو يمسك هاتفه المحمول ويحمل عكاز والده وقام بضربي أمام الأشخاص المشاهدين للاسف الخاص به، ودل يعتدي علي دون شفقة على حرمة بيته أو ظهوري بملابس البيت، ثم برر فعلته "ده مقلب عادي"، بعدها طالبته بالطلاق لكنه رفض وساومني بتقسيم الأموال التي يحصل عليها من تلك الفيديوهات.

تختتم الزوجة: بعد لجأت إلى محكمة الاسرة بالتجمع الخامس بعد مرور شهرين من الخلافات المتبادلة بين الأسرتين، وأقمت دعوى خلع ضده لاستحالة المعيشة معه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.