عملية لفصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة"

ياسر رشاد - القاهرة - وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة يوسف برفقة ذويهم، قادمين من الفلبين عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية السعوديه. تم نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني تمهيدا لإجراء عملية لفصلهما.



أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بدعم البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، وأشار إلى أن البرنامج يشكل علامة فارقة على الصعيد الدولي ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة للارتقاء بالخدمات الطبية السعودية لمراتب عليا.

وأعرب ذوو التوأم الفلبيني" أكيزا وعائشة" عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.